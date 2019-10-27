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  4. Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

, 6:01 Фото 26

Российская прыгунья в высоту стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в своей дисциплине.

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Фото, видео: Instagram @lasitskene.maria

Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. 26-летняя российская прыгунья в высоту стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в своей дисциплине, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Европейскую легкоатлетическую ассоциацию. Церемония вручения наград Golden Tracks состоялась в эстонском Таллине.

Twitter @EuroAthletics

Помимо одержанной победы на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Мария Ласицкене в 2019 году выиграла чемпионат Европы в помещении в Глазго, а также одержала победу в Бриллиантовой лиге.

Всего на счету уроженки Кабардино-Балкарии в текущем году 21 победа в 23 соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Аршавин получил первый кубок в качестве тренера. Юношеская команда под руководством спортсмена стала лучшей на Кубке Санкт-Петербурга.

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