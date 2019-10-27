Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей «Маленькую Веру»?

Актриса Наталья Негода, обладательница множества кинопремий, титула «последняя звезда СССР» и звания секс-символа Советского союза, обрела мега-популярность после выхода на экраны фильма «Маленькая Вера» в 1988 году. В этом году артистке исполнилось 55 лет. Знаменитость не дает интервью и прослыла затворницей. Так как же сложилась жизнь звезды после столь громкого взлета?

После отгремевшего кинохита «Маленькая Вера», в котором Наталья Негода сыграла юную тусовщицу и бездельницу, зрители ожидали от звезды новых громких ролей. Однако актриса, по ее словам, была настолько измотана предыдущей картиной, что не принимала предложений о съемках, пишет сайт Тeleprogramma.pro.

Кадр из к/ф «Маленькая Вера» реж. Василий Пичул, СССР, 1989 г.

В 1989 году советские фанаты Натальи Негоды пришли в невероятный восторг от поступка кумира. Знаменитость стала первой советской девушкой, появившейся на обложке скандального Playboy. Спустя годы актриса призналась — она думала, что в СССР журнал просто никто не увидит. Однако пиар-отдел издания поработал настолько хорошо, что о «маленькой Вере» с обнаженной грудью узнали все.

В начале 90-х секс-символ Советского союза покинула родину и отправилась покорять Соединенные штаты. В Америке артистка снялась в четырех фильмах, включая триллер с элементами драмы «Назад в СССР» режиссера Дерана Сарафяна и культовое телешоу «Закон и порядок».

В США Наталья Негода приехала с мужем — российским эмигрантом. Но спустя 13 лет брака пара рассталась. Актриса была удостоена чести стать соведущей кинопремии «Оскар» и членом жюри Каннского фестиваля.

В 2007 году Наталья Негода вернулась в Россию и поселилась в столице. В 2009-м снялась в фильме «Бубен, барабан» режиссера Алексея Мизгирева, в котором сыграла провинциальную библиотекаршу. В 2018-м артистка поработала у Сергея Ливнева в кинокартине «Ван Гоги».

Наталья Негода в 2009-м. РИА Новости / Илья Питалев

Затворничество и постоянные отказы давать интервью Наталья Негода объясняет тем, что не хочет причинять неудобства родственникам и друзьям. Актриса общается с небольшим кругом близких людей и ей этого достаточно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Маленькая Вера» признан одним из самых скандальных фильмов эпохи СССР.