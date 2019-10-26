Уверовавший в Бога рэпер Канье Уэст больше не будет исполнять старые похабные песни

Источники таблоида TMZ в окружении рэпера Канье Уэста сообщили, что артист не намерен более исполнять на концертах свои старые песни. Возможно, он будет использовать музыку, но вот тексты точно поменяет. Это связано с тем, что Уэст «полностью преобразился» и теперь посвящает творчество Богу.

42-летний Канье Уэст в эту пятницу представил девятый альбом под названием Jesus is King. Госпел-пластинка состоит из девяти треков религиозной тематики.

Поверил в Бога американский рэпер в лечебнице, куда был доставлен после нервного срыва. Музыкант до сих пор регулярно принимает медикаменты, чтобы поддерживать стабильное состояние психики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян, супруга Канье Уэста, крестила детей в Армении.