Зарубина до сих пор не может простить Пугачеву. За что?

Певица Ольга Зарубина рассказала, почему до сих пор держит обиду на Аллу Пугачеву. Об этом артистка поведала во время съемок передачи Андрея Малахова, главным героем которой стал композитор Игорь Николаев. По словам 61-летней звезды, нетленный хит Примадонны «Айсберг» исполнять должна была она.

«„Айсберг“ сначала предложили Алле Борисовне. Она сказала, что не знает, как ее петь, и отказалась от нее. Они стали искать, кому ее предложить, и остановились на мне. Я помню, как писалась в студии Пугачевой. Все это делалось в тайне, естественно», — поведала знаменитость.

Ольга Зарубина утверждает — однажды ей даже удалось выступить с треком на сцене Театра эстрады. Однако через некоторое время Алла Пугачева сама решила исполнить «Айсберг» и записала его на студии.

«Вот это мне обидно, честно могу сказать! Алла Борисовна стояла на тот момент очень круто. Она открывала любую дверь ногой. Он полностью зависел от нее. Если она наложила на нее лапу, на эту песню, то мы с Игорем все равно ничего бы с этим не сделали», — поведала звезда.

Игорь Николаев после откровений Ольги Зарубиной заявил, что певица драматизирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Зарубину обвинили в интимной связи с отцом бывшего мужа.