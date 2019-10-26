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  4. Наркоман расчленил отца и зарубил мать в Подмосковье — фото 18+

Наркоман расчленил отца и зарубил мать в Подмосковье — фото 18+

, 21:40 Фото 45

Житель города Воскресенск уже признался в содеянном.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Житель подмосковного Воскресенска, предположительно страдающий наркотической зависимостью, жестоко расправился с собственными родителями в квартире одного из домов. 26-летний парень зарубил 44-летнюю мать в комнате, а тело 52-летнего отца расчленил в ванной.

5-tv.ru

Изверга задержали правоохранители. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. На допросе злоумышленник признал свою вину в содеянном. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Причины, по которым сын решился на ужасное преступление, выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внука популярного музыканта расчленили бензопилой в Киеве.

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