Житель подмосковного Воскресенска, предположительно страдающий наркотической зависимостью, жестоко расправился с собственными родителями в квартире одного из домов. 26-летний парень зарубил 44-летнюю мать в комнате, а тело 52-летнего отца расчленил в ванной.

5-tv.ru

Изверга задержали правоохранители. По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. На допросе злоумышленник признал свою вину в содеянном. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Причины, по которым сын решился на ужасное преступление, выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внука популярного музыканта расчленили бензопилой в Киеве.