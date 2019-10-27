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Карлес Пучдемон опубликовал твит на русском языке

, 20:14 Фото 58

Сообщение содержит в себе ссылку на интервью, которое каталонский лидер дал российскому изданию.

Фото: www.globallookpress.com © Christian Charisius

Экс-президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон опубликовал в своем Twitter-аккаунте твит на русском языке. Сообщение содержит в себе ссылку на интервью, которое каталонский лидер, отстраненный от власти после проведения референдума о независимости Каталонии от Испании, дал российскому сайту KP.RU.

«Итак, два года назад Каталония начала свой путь становления независимой республики», — написал по-русски Пучдемон.

Twitter @KRLS

В своем интервью политик, скрывающийся от испанского правосудия за пределами страны, подробно рассказывал о своем видении ситуации на Пиренейском полуострове и о проблемах демократии в ЕС.

«Мы попробовали все возможные пути, прежде чем задуматься о становлении независимого государства. Совершенствование самоуправления, новые налоговые отношения — но ничего не было одобрено. Мы сталкиваемся с неспособностью испанской политики идти на компромиссы», — пояснил Пучдемон.

Он также отметил, что считает каталонский кризис — общеевропейской проблемой, но европейские политики при этом продолжают игнорировать ее.

«Больно признаться, что европейские политические институты все это видят и замалчивают. ЕС позволяет полиции одного из своих государств-членов применять насилие против своих граждан. Европа позволяет Испании определять повестку дня и терпит позор, когда в Европарламенте есть три депутата, которые получили на майских выборах в ЕП более двух миллионов голосов, но не могут там заседать», — сказал бывший глава Каталонии.

Как сообщалось ранее, официальный Мадрид считает проведенный в октябре 2017 года референдум о независимости Каталонии незаконным и не признает его результаты (тогда 90% проголосовавших высказалось «за» независимость при явке в 43%). Его организаторы обвиняются в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств на проведение плебисцита.

5-tv.ru рассказывал также, что весной 2018 года, когда верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Карлес Пучдемона, каталонский политик рассматривал вариант бегства в Россию.

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