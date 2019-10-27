Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками забавным видео с участием своей годовалой дочери Маши. В сторис в Instagram звезда опубликовала короткий ролик, на котором малышка себя проявила как настоящая леди.

Девочка забрала женскую сумку — по всей видимости мамину — и принялась возить ее по полу. Создалось впечатление, будто бы юная красавица собралась на шопинг и решила подражать другим дамам, которые редко выходят из дома без этого незаменимого аксессуара.

Шуточная запись демонстрирует, что в малышке, несмотря на ее юный возраст, уже начинают формироваться манеры настоящей леди. Сейчас она хочет подражать матери, а потом, как предполагали подписчики Кудрявцевой в Instagram, возможно, пойдет по ее стопам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева показала фото своей «сладкой булочки».