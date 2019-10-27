  1. Пятый канал
  4. За детьми, попавшими в аварию в Карелии, до сих пор никто не приехал

За детьми, попавшими в аварию в Карелии, до сих пор никто не приехал

, 23:45 Видео 36

Автобус с детьми съехал в кювет на 90 километре трассы «Петрозаводск — Суоярви».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Вконтакте @gibddkareliya; 5-tv.ru

Дети, попавшие в аварию в Карелии, до сих пор не добрались до дома. Танцевальный коллектив, возвращавшийся с фестиваля в Кондопогу попал в ДТП на 90 километре трассы «Петрозаводск — Суоярви».

Авария произошла в воскресенье, 27 апреля, в 20.40. После того, как «ПАЗ» с 20 пассажирами, из которых 14 — дети, съехал в кювет и чудом не перевернулся, всех участников ДТП доставили в Эссойлу.

По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия полковника Александра Фролова, пассажиры до сих пор находятся в поселке в ожидании автобуса, который доставит их в Кондопогу к родителям.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с детьми попал в аварию в Карелии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Последние новости

23:45
За детьми, попавшими в аварию в Карелии, до сих пор никто не приехал
23:30
Штормовой ветер нарушил электроснабжение в пяти районах Новгородской области
23:15
Сильный ветер оставил без света около семи тысяч жителей Псковской области
22:59
Елизавета Боярская устроила жаркие танцы в платье с глубоким декольте
22:45
В Татарстане из семьи изъяли 9-летнюю девочку весом семь килограмм
22:29
Националисты пригрозили Зеленскому привести 10 тысяч ветеранов в Золотое

Сейчас читают

Все из-за чужого секса: интимная сцена Асмус обрушила рейтинги Ксении Собчак
«Это мерзко»: Асмус раскритиковали за съемки обнаженной в фильме «Текст»
Мария Порошина показала на одном фото дочерей от Куценко и Древнова

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев