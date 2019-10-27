За детьми, попавшими в аварию в Карелии, до сих пор никто не приехал

Дети, попавшие в аварию в Карелии, до сих пор не добрались до дома. Танцевальный коллектив, возвращавшийся с фестиваля в Кондопогу попал в ДТП на 90 километре трассы «Петрозаводск — Суоярви».

Авария произошла в воскресенье, 27 апреля, в 20.40. После того, как «ПАЗ» с 20 пассажирами, из которых 14 — дети, съехал в кювет и чудом не перевернулся, всех участников ДТП доставили в Эссойлу.

По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия полковника Александра Фролова, пассажиры до сих пор находятся в поселке в ожидании автобуса, который доставит их в Кондопогу к родителям.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с детьми попал в аварию в Карелии.