Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Автобус с детьми съехал с дороги и опрокинулся в кювет в Карелии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

«Автобус перевозил детей в Эссойлу и на дороге рядом с Метчелицей перевернулся в кювет», — цитирует издание своего собеседника.

По предварительной информации, всего в транспортном средстве было 16 несовершеннолетних и семь взрослых. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья с маленьким ребенком погибла в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Челябинском.