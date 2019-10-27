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Автобус с детьми перевернулся в Карелии

, 21:58 119

По предварительным данным, в транспортном средстве находились 23 пассажира, 16 из них — дети.

Фото: www.globallookpress.com

Автобус с детьми съехал с дороги и опрокинулся в кювет в Карелии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

«Автобус перевозил детей в Эссойлу и на дороге рядом с Метчелицей перевернулся в кювет», — цитирует издание своего собеседника.

По предварительной информации, всего в транспортном средстве было 16 несовершеннолетних и семь взрослых. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья с маленьким ребенком погибла в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Челябинском.

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