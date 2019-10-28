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Первую партию жизненно важного препарата «Фризиум» доставили в Россию

, 10:21 Эфирная новость 22

«Фризиум» не зарегистрирован в нашей стране. Однако после ряда скандалов, правительство выделило средства из резервного фонда на легальную закупку препарата.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Первую партию «Фризиума» доставили в Россию. Этот препарат жизненно необходим детям, страдающим эпилепсией. Врачебные комиссии уже выдали 500 рецептов. Столько пациентов в ближайшее время получат запас лекарств на три месяца.

Еще полторы тысячи человек сейчас оформляют необходимые документы. «Фризиум» не зарегистрирован в нашей стране. И после скандальных случаев с задержанием матерей, которые пытались купить его за границей, правительство выделило средства из резервного фонда на легальную закупку препарата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца.

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