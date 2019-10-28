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«Психанула»: Марина Федункив показалась фанатам в непривычном образе

, 7:23 Фото 18

Комедиантка опубликовала в сети снимок, на котором предстала с белыми романтичными локонами.

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Фото, видео: Instagram @marina_phedunkiv

Марина Федункив удивила своих фанатов радикальным решением. Звезда Comedy Woman на странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует со светлыми волосами.

«Психанула», — резюмирует артистка в описании снимка.

Однако тем, кто присмотрится к фото повнимательнее, становится ясно, что на Марине парик — вероятно, она готовится к съемкам в новой роли. Федункив призвала фолловеров рассказать о самых диких поступках, которые они спонтанно совершали в своей жизни. Пользователи отнеслись к идее благосклонно.

«Ну мы сейчас вам устроим парад безумств!» — пообещали они.

Instagram @marina_phedunkiv

В комментариях подписчики принялись рассказывать о своих неожиданных решениях. Как выяснилось, для большинства поклонниц Марины Федункив самым большим безумством оказалось рождение третьего или четвертого ребенка после 40 лет. Впрочем, нашлись и те, чьи экстравагантные воспоминания не связаны с материнством.

«Ночью в домашних тапках с подругой под балконом ее бывшего пели песню „У меня появился другой“!»

«Воровала ночью морковку на чужом огороде»;

«Шприцом залила в телефон мужа соленую воду, когда он не дал пароль!»

«А однажды вышла за хлебом и пришла домой через три дня», — делятся юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Федункив ловко потроллила Олега Майами.

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