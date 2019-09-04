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Названы самые распространенные виды мошенничества в сети

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Первый топ мошеннических схем в рунете подготовили эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков».

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Jeff Tzu-chao Lin

Большую часть мошеннических схем в Рунете составляет фишинг. Его цель состоит в том, чтобы получить доступ к логинам и паролям пользователя посредством массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, передают «Известия» со ссылкой на экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков», подготовивших первый список мошеннических схем в сети.

Второе место, согласно исследованию, занимает маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые организации. На третьем — привлечение средств в финансовые пирамиды.

Четвертую строчку рейтинга занял такой вид мошенничества, как привлечение инвестиций граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка. На пятой строчке оказалась подделка или кража электронной подписи.

По словам специалистов, киберпреступники используют все более изощренные и целенаправленные методы. В 2019 году особенно возросло количество мошеннических схем, связанных с использованием электронной подписи.

Эксперты проанализировали около 50 тысяч отзывов, сообщений и обращений граждан, а также более 20 тысячи публикаций в СМИ и других открытых источниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки предлагают блокировать карты россиян при зачислении подозрительных средств.

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