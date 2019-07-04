Очередной участок трассы М-11 «Москва — Петербург» связал Клин и Тверь

, 4:10 Эфирная новость 3

Теперь автомобилисты могут проехать из столицы в соседний регион напрямую по безопасной четырехполосной магистрали.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Карпухин, Пятый канал

Движение по очередному отрезку платной скоростной трассы М-11 открылось в среду, 3 июля. Участок проходит по территории Московской и Тверской областей и соединяет Клин и Тверь. Но это не все, Тверь и Москва теперь тоже соединены напрямую — между городами наконец появился сквозной проезд. На участке организовано четырехполосное движение и круглосуточное дежурство аварийных служб. Строители сделали все, чтобы передвижение по трассе было не только быстрым, но и максимально безопасным.

«Это двойная усиленная барьерка, которая стоит по оси и по краю проезжей части. Это освещение по всей длине, шумозащитные экраны на целом ряде участков, это развязки в двух уровнях, отсутствие пешеходных переходов, которые обычно являются местом аварийности. Очень надемся, что, как и остальные участки М-11, которые уже введены в эксплуатацию, этот участок станет образцом и эталоном», — заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Сейчас открыто уже больше половины трассы М-11. Когда работы на всех участках завершатся, магистраль протянется от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Время проезда от одной столицы до другой составит около пяти с половиной часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за проезд «зайцем» по платной автодороге хотят ввести штраф.

Читайте также

+11° Днём +16°
Ночью +9°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Последние новости

4:10
Очередной участок трассы М-11 «Москва — Петербург» связал Клин и Тверь
3:58
Призыв обеспечить доступ наблюдателей в Крым вызывал недоумение в посольстве РФ
3:37
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!
3:09
В соцсетях раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко — фото
2:50
Владимир Путин встретится в четверг с Папой Римским и премьер-министром Италии
2:34
Минобороны предоставило полный список погибших в Баренцевом море подводников

Сейчас читают

Жаркие танцы: Бузова «зажгла» на столе с очаровательным брюнетом — видео
«Очень хотим» — Виктория Макарская о третьем ребенке
«Сердце львицы, взгляд волчицы»: Лобода похвасталась «аппетитными» формами

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге