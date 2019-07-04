Движение по очередному отрезку платной скоростной трассы М-11 открылось в среду, 3 июля. Участок проходит по территории Московской и Тверской областей и соединяет Клин и Тверь. Но это не все, Тверь и Москва теперь тоже соединены напрямую — между городами наконец появился сквозной проезд. На участке организовано четырехполосное движение и круглосуточное дежурство аварийных служб. Строители сделали все, чтобы передвижение по трассе было не только быстрым, но и максимально безопасным.

«Это двойная усиленная барьерка, которая стоит по оси и по краю проезжей части. Это освещение по всей длине, шумозащитные экраны на целом ряде участков, это развязки в двух уровнях, отсутствие пешеходных переходов, которые обычно являются местом аварийности. Очень надемся, что, как и остальные участки М-11, которые уже введены в эксплуатацию, этот участок станет образцом и эталоном», — заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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Сейчас открыто уже больше половины трассы М-11. Когда работы на всех участках завершатся, магистраль протянется от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Время проезда от одной столицы до другой составит около пяти с половиной часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за проезд «зайцем» по платной автодороге хотят ввести штраф.