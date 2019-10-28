Как изменится жизнь звезды «Отчаянных домохозяек» Хаффман после тюрьмы

Американская актриса Фелисити Хаффман была освобождена из федеральной тюрьмы на три дня раньше ее двухнедельного срока. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» вышла на свободу 25 октября, после чего была замечена в аэропорту Бербанка (Калифорния) вместе с мужем Уильямом Мэйси.

Как сообщает HollywoodLife со ссылкой на источник из окружения знаменитости, сейчас теледива, наконец, почувствовала облегчение. Она планирует уделять больше времени семье и развиваться в профессиональном направлении. По словам знакомого Хаффман, звезда надеется, что ее жизнь вернется на круги своя, и она сможет заняться карьерой.

«В настоящее время приоритетом номер один для Фелисити является отдых с семьей и возвращение к обычной жизни. Она хочет, чтобы все стало как прежде — до тюремного заключения. Она обязательно вернется к работе над своей карьерой», — сообщил неназваный источник.

Он добавил, что актриса уже поставила перед собой много задач, связанных с общественной деятельностью. Однако вздохнуть свободно она сможет только после того, как закончится испытательный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фелисити Хаффман была арестована за дачу взятки. Она пыталась подкупить экзаменаторов, чтобы ее дочь приняли в один из престижных американских колледжей.