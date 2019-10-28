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Как изменится жизнь звезды «Отчаянных домохозяек» Хаффман после тюрьмы

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25 октября актриса вышла на свободу после 11 дней, проведенных в исправительном учреждении.

Фото: www.globallookpress.com / F. Sadou

Американская актриса Фелисити Хаффман была освобождена из федеральной тюрьмы на три дня раньше ее двухнедельного срока. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» вышла на свободу 25 октября, после чего была замечена в аэропорту Бербанка (Калифорния) вместе с мужем Уильямом Мэйси.

Как сообщает HollywoodLife со ссылкой на источник из окружения знаменитости, сейчас теледива, наконец, почувствовала облегчение. Она планирует уделять больше времени семье и развиваться в профессиональном направлении. По словам знакомого Хаффман, звезда надеется, что ее жизнь вернется на круги своя, и она сможет заняться карьерой.

«В настоящее время приоритетом номер один для Фелисити является отдых с семьей и возвращение к обычной жизни. Она хочет, чтобы все стало как прежде — до тюремного заключения. Она обязательно вернется к работе над своей карьерой», — сообщил неназваный источник.

Он добавил, что актриса уже поставила перед собой много задач, связанных с общественной деятельностью. Однако вздохнуть свободно она сможет только после того, как закончится испытательный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фелисити Хаффман была арестована за дачу взятки. Она пыталась подкупить экзаменаторов, чтобы ее дочь приняли в один из престижных американских колледжей.

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