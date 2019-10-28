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  4. Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, арестован

Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, арестован

, 9:31 153

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли восемь человек.

Фото: ТАСС / Виталий Тимкив

Солдат-срочник, открывший стрельбу по сослуживцам в воинской части, расположенной в Забайкальском крае, арестован. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Минобороны, инцидент произошел 25 октября. При смене караула военный начал стрелять по солдатам из табельного оружия. В результате восемь человек погибли и еще двое были ранены.

Как отметили в ведомстве, причиной такого поступка мужчины мог стать нервный срыв. По факту происшествия военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ— «Убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло в войсковой части 54160. Рядовой Ш., когда находился в подразделении немедленного реагирования, открыл стрельбу из табельного оружия по своим сослуживцам.

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