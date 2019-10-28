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  4. Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области

Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области

, 11:15 155

После инцидента пострадавший был госпитализирован.

Фото: www.globallookpress.com /Bahnmueller

Нога ребенка застряла в техническом отверстии для подачи и забора воды в бассейне детского клуба города Энгельс Саратовской области. На место происшествия были вызваны специальные подразделения.

В детский клуб прибыли сотрудники правоохранительных органов, карета скорой помощи, спасатели Энгельсской поисково-спасательной службы и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних.

Специалисты отключили насос и извлекли ногу малыша, после чего пострадавший был доставлен в больницу, сообщает «ЧП-Саратов». Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о состоянии малыша пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 18 августа в одном из отелей турецкого Бодрума 12-летнюю россиянку из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна.

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