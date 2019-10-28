Студенческие отряды в России отмечают 60-летний юбилей

Всю страну объединили и знаменитые студенческие отряды — настоящая кузница кадров. Советской, а теперь и российской «школе жизни» 60 лет.

Энтузиасты, романтики — они строили будущее всей страны. В тяжелом труде рождались большие победы и даже новые звезды.

О песнях у костра одной большой семьи расскажет Георгий Гривенный.

Ты узнаешь ее из тысячи по одежде, а она тебя вдруг поправит: ты едва не ошибся эпохой.

«По куртке сразу видно, что вы из стройотряда», — говорит корреспондент.

«Да, только мы сервисный отряд, разные направления сейчас есть», — рассказывает Анастасия Ковалева, участница студенческого отряда Пермского края.

И действительно, вот сервис-отряд — официанты, горничные. Этот — педагогический — вожатые в детских лагерях. А еще — проводники, энергетики, ну и, конечно, строители. Куда же без них? Нынешние студенческие отряды стали разнообразнее по содержанию, но остались теми же — по форме и «сути назначения».

Вроде бы вагон современный двухэтажный, но все равно — какая-то «машина времени». На перроне Казанского вокзала, как и многие годы назад, снова люди в куртках цвета хаки. Это старая, еще советская форма стройотрядов. Дальше оркестр играет марши минувших лет. Своеобразная преемственность, связь поколений. Дело стройотрядов живет.

На перроне — объятия, поцелуи. Это год 2019, а это — 1979, и вроде бы все те же лица, и те же слова.

В Советском союзе они строили все — от коровника в колхозе до Байкало-Амурской магистрали. И это был не просто «летний наплыв рабочей силы», а прилив искреннего энтузиазма, превращавшийся порой в настоящее испытание характера. Боец стройотряда — именно так назывались все помогавшие родине студенты — Владимир Путин в начале 70-х получил в Республике Коми удостоверение плотника четвертого разряда.

«Я, когда первый раз поехал в стройотряд, я был мастером спорта по самбо. И мне казалось, что я здоровый. Работали много часов, по 12-15 часов. Выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе и много работать, это требует особой закалки, вырабатывается чувство локтя, коллективизма, поддержки. Чрезвычайно важные навыки», — рассказал Владимир Путин.

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко говорит, что сегодня для него двойной праздник. Он сам прошел через всю пирамиду советских стройотрядов в ранге «бойца», «бригадира», «комиссара», и вот теперь надеется найти среди новых, российских стройотрядовцев участников конкурса «Лидеры России».

«Участники строительных студенческих отрядов участвуют и в этом конкурсе и во всех остальных, потому что знаете как — студенческие строительные отряды точно отбирают людей неравнодушных, отбирают людей, которые не ждут что за них кто-то что-то сделает, а готовы действовать сами. Это такая школа жизни. Это лучше всего соответствует девизу организации, которая создана нашим президентом «Россия — страна возможностей», — сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Песня под гитару у костра — непременный атрибут стройотряда. Но кто бы мог подумать, что и в условиях сбора картошки вызревали звезды русского рока.

«Работал в постоянном студенческом отряде, и мы занимались развозом белья с водителем Витей на такой буханке. Это было самое счастливое студенческое время», — вспоминает Армен Григорян, лидер группы «Крематорий».

А еще стройотряды — это настоящая кузница управленческих кадров.

Условия созданы: и материальные, и моральные. И желающих продолжить традиции столько, что стройки нового века без своих бойцов точно не останутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в возведении Крымского моста участвуют стройотряды из разных городов страны.