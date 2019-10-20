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  4. «Прекрасны при любом закате»: Макеева показала очередное фото в купальнике

«Прекрасны при любом закате»: Макеева показала очередное фото в купальнике

, 11:44 Фото 1 009

Актриса поинтересовалась у подписчиков, какой закат им нравится больше, и вызвала поток изысканных комплиментов, некоторые в стихах.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Анастасия Макеева сразила поклонников фотографиями, на которых сидит в купальнике на надувном плоту посреди моря на фоне заката. Снимками актриса проиллюстрировала пост, где рассказывает, что ищет малоизвестный романс для спектакля по пьесе Горького «Чудаки», а заодно спрашивает у подписчиков, какой закат им нравится больше.

«Фото на закате и вот я думаю, какой вам нравится больше закат, яркий и полный буйных красок или нежный в пастельных тонах?»

Instagram @makeevan

Фанаты в комментариях порекомендовали Макеевой целый список разных романсов — известных и не очень. Но многих больше впечатлила роскошная фигура 37-летней артистки.

«Ничего себе формы!»

«Очень красивые фото! Но главное украшение этого заката — это вы!»

«Смотреть на тебя одно удовольствие!»

«С такими ножками, вы прекрасны при любом закате, Анастасия!» — восхищаются комментаторы.

«В лучах заката, в синей неге океана она роскошна и стройна, русалка, в море страсти. С Венеры прилетевшая на землю, сошедшая с Олимпа к людям Настя», — сочинил один из пользователей.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Макеева, исполняющая роль Паночки в мюзикле «Вий», рассказала, каково это — лежать в гробу.

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