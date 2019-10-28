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  4. Самолет рейса «Минводы — Москва» не смог взлететь из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет рейса «Минводы — Москва» не смог взлететь из-за попавшей в двигатель птицы

, 12:22 43

На борту воздушного судна находились 150 человек и шесть членов экипажа.

Фото: РИА Новости / Саид Царнаев

Самолет компании UTair, выполнявший рейс «Минеральные Воды — Москва», вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало попадание птицы в левый двигатель авиалайнера. В результате было принято решение отменить взлет и вернуть воздушное судно на стоянку для осмотра.

На борту самолета находились 150 человек и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. После возвращения лайнера в аэропорт пассажиры были отправлены в зал ожидания, где находились до окончания техосмотра воздушного судна. Инженеры признали самолет технически исправным, сообщает NewsTracker.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели нашли место падения частного самолета с председателем федерации СЛА на борту.

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