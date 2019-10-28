Спасатели нашли место падения частного самолета с председателем федерации СЛА на борту

Легкомоторный самолет Сеssna-172, пропавший в Пермском крае 26 октября, обнаружен. Об этом сообщает Telegram-канал министерства территориальной безопасности Прикамья.

На место ЧП отправилась оперативно-поисковая группа.

Как стало известно 5-tv.ru, пилот погиб. Сообщалось, что за штурвалом воздушного судна находился председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет Сеssna-172 вылетел с аэродрома Нижнее Городище и должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы, но в назначенное время не прибыл.