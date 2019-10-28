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  4. Элитный спорткар сестры Влада Топалова обокрали в Москве

Элитный спорткар сестры Влада Топалова обокрали в Москве

, 13:42 Эксклюзивное интервью 91

Девушка припарковала машину возле одного из домов в четвертом Самотечном переулке, а спустя некоторое время обнаружила, что пропали задние фары, а также зеркальный элемент.

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Фото, видео: Instagram @alina_topalova, 5-tv.ru

Сестра российского поп-исполнителя Влада Топалова Алина Несон обратилась в полицию с заявлением о краже. Девушка сообщила, что 25 октября припарковала свой элитный автомобиль Porsche Panamera возле дома на четвертом Самотечном переулке, а когда вернулась к машине, обнаружила исчезновение передних фар и зеркального элемента.

«Я вышла, обнаружила, что у машины нет фар и зеркал. <…> «Никого не видела, ничего не знаю, вызвала милицию и все оформляли. Утром вышла и обнаружила», — поделилась сестра певца, выразив удивление тем, что эта новость получила такую огласку.

Сумма материального ущерба, нанесенного Алине Несон, устанавливается.

Ранее серебряный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о том, что его машину ограбили неизвестные в Красногорском районе Московской области

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