Элитный спорткар сестры Влада Топалова обокрали в Москве

Сестра российского поп-исполнителя Влада Топалова Алина Несон обратилась в полицию с заявлением о краже. Девушка сообщила, что 25 октября припарковала свой элитный автомобиль Porsche Panamera возле дома на четвертом Самотечном переулке, а когда вернулась к машине, обнаружила исчезновение передних фар и зеркального элемента.

«Я вышла, обнаружила, что у машины нет фар и зеркал. <…> «Никого не видела, ничего не знаю, вызвала милицию и все оформляли. Утром вышла и обнаружила», — поделилась сестра певца, выразив удивление тем, что эта новость получила такую огласку.

Сумма материального ущерба, нанесенного Алине Несон, устанавливается.

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