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Более 233 тысяч заявок поступило на конкурс «Лидеры России 2020»

, 14:45 114

Запуск третьего сезона флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» поддержал президент РФ Владимир Путин.

Фото: ВКонтакте @noragrace

Организаторы третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» получили 233 830 заявок. Запуск третьего сезона флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» поддержал президент РФ Владимир Путин.

По словам руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, рост количества заявок может быть обусловлен появлением дополнительных отдельных специализаций.

«На участие в третьем сезоне конкурса „Лидеры России“ подано 233 830 заявок. Такие результаты говорят о росте интереса к „Лидерам России“. Мы связываем его и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу», — сказал Алексей Комиссаров.

Он отметил, что по аналогии с прошедшими сезонами наибольшее количество заявок поступило из Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

В десятку регионов по объему регистрации на третий сезон «Лидеров России» вошли Москва, Петербург, Московская и Свердловская области, а также Краснодарский край.

Кроме того, в текущем года заявки на участие в конкурсе пришли из 68 стран мира, среди которых Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Латвия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что победители проекта «Лидеры России» рассказали о перспективах, открывшихся после конкурса.

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