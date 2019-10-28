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  4. Лукашенко пригрозил ответить на размещение американских танков в Литве

Лукашенко пригрозил ответить на размещение американских танков в Литве

, 15:06 99

Белорусский лидер поручил в кратчайшие сроки разработать план мероприятий по адекватному реагированию на действия США и НАТО у границ Белоруссии.

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко пообещал адекватный ответ на переброску в Литву американских танков и бронемашин. Об этом белорусский президент заявил 28 октября на совещании, заслушав доклад о военно-политической обстановке и угрозах для Беларуси.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Лукашенко подчеркнул, что 30 танков и 30 бронемашин — не проблема для армии Белоруссии, которая прошла четыре модернизации, однако так демонстративно американские войска к белорусским границам еще не перебрасывались.

«Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что несколько дней назад поручил в кратчайшие сроки разработать и представить ему план мероприятий по адекватному ответу на размещение бронетанковой техники и военных армии США в непосредственной близости от границ Белоруссии.

Американская бронетехника начала прибывать на территорию Литвы 21 октября. В Вильнюсе это назвали «посланием для России» и знаком единства НАТО в случае кризиса, сообщают «Известия».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Александр Лукашенко заявлял, что Минску не нужно воспринимать НАТО как врага, а следует разговаривать и «налаживать взаимоуважительные отношения».

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