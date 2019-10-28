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  4. Концерт Little Big хотят отменить в Тюмени из-за пропаганды алкоголя в песнях

Концерт Little Big хотят отменить в Тюмени из-за пропаганды алкоголя в песнях

, 16:28 37

Общественник обратился с заявлением в прокуратуру, полицию и комитет по культуре города.

Фото: Instagram @littlebigband

Тюменский активист требует отменить концерт российской группы Little Big, запланированный на 21 ноября в ДС «Рубин». По его мнению, в песнях Little Big содержится пропаганда алкоголя и наркотиков, пишет URA.RU.

Также заявителя не устраивает установленное возрастное ограничение на афишах концерта. Он считает, что это противоречит закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Представители группы и чиновники пока не комментируют ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья. Роскомнадзор обнародовал данные комплексного социокультурного исследования медиасреды выступлений исполнителя.

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