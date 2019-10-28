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В Петербурге оправдали учителя, обвинявшегося в изнасиловании школьницы

, 16:07 78

Суд установил, что девочка оговорила педагога, а ее показания корректировали взрослые.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В Санкт-Петербурге оправдан школьный учитель физкультуры Виктор Хлупин, который обвинялся в сексуальном насилии над девятилетней ученицей. В материалах дела говорилось, что в 2018 году прямо в учебном заведении, в своем кабинете, он совершил развратные действия в отношении девочки.

Красносельский районный суд назначил экспертизу и установил, что ребенок оговорил преподавателя, а скорректированные взрослыми показания девочка заранее заучила.

«Суд Хлупина оправдал в связи с непричастностью к совершению преступления, признав за ним право на реабилитацию», — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главу штаба московской спортивной школы «Юнармия» Алексея Наавгуста подозревают в совращении школьницы.

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В Петербурге оправдали учителя, обвинявшегося в изнасиловании школьницы

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