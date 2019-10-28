В Петербурге оправдали учителя, обвинявшегося в изнасиловании школьницы

В Санкт-Петербурге оправдан школьный учитель физкультуры Виктор Хлупин, который обвинялся в сексуальном насилии над девятилетней ученицей. В материалах дела говорилось, что в 2018 году прямо в учебном заведении, в своем кабинете, он совершил развратные действия в отношении девочки.

Красносельский районный суд назначил экспертизу и установил, что ребенок оговорил преподавателя, а скорректированные взрослыми показания девочка заранее заучила.

«Суд Хлупина оправдал в связи с непричастностью к совершению преступления, признав за ним право на реабилитацию» , — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главу штаба московской спортивной школы «Юнармия» Алексея Наавгуста подозревают в совращении школьницы.