В Петербурге оправдали учителя, обвинявшегося в изнасиловании школьницы

В Санкт-Петербурге оправдан школьный учитель физкультуры Виктор Хлупин, который обвинялся в сексуальном насилии над девятилетней ученицей. В материалах дела говорилось, что в 2018 году прямо в учебном заведении, в своем кабинете, он совершил развратные действия в отношении девочки.
Красносельский районный суд назначил экспертизу и установил, что ребенок оговорил преподавателя, а скорректированные взрослыми показания девочка заранее заучила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главу штаба московской спортивной школы «Юнармия» Алексея Наавгуста подозревают в совращении школьницы.