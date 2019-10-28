Лайфхак от Эвелины Хромченко: как скрыть лишний вес с помощью одежды

Знаток моды Эвелина Хромченко дала ценный совет дамам, как правильно скрыть лишний вес с помощью одежды. Об этом она рассказала в эфире шоу «Модный приговор».

Участница программы пожаловалась, что комплексует из-за накопленных килограммов. Девушка хотела бы выглядеть менее полной, но достичь такого эффекта не удавалось. «Судья» телешоу, историк моды Александр Васильев не стал «изобретать велосипед» и посоветовал гостье сесть на диету.

Иной подход предложила писатель Эвелина Хромченко. По ее словам, создать впечатление худобы поможет более объемная куртка. Для этого идеально подходит модный сегодня стиль oversize. Как убеждает ведущая, куртка своего размера даже свободного покроя не даст ощущения хрупкости. Зато куртка большого размера из любой женщины сделает Дюймовочку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера.