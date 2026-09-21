«Единая Россия» набирает 57,83% голосов после обработки 95,01% протоколов

КПРФ занимает вторую позицию с результатом 13,81%, следом идут ЛДПР и «Новые люди».
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После обработки 95,01% протоколов участковых избирательных комиссий обновились данные по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Информация об этом следует из данных ЦИК России.
Согласно информации Центризбиркома, по федеральному партийному списку «Единая Россия» получает 57,83% голосов. КПРФ набирает 13,81%, ЛДПР — 8,93%, «Новые люди» — 7,97%. У «Справедливой России» — 4,96%.
Среди остальных партий показатели распределились следующим образом: Партия пенсионеров — 2,03%, «Зеленые» — 1,14%, «Коммунисты России» — 0,86%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,35%.
По одномандатным округам лидируют представители «Единой России» — они занимают первые позиции в 208 из 225 округов. Также первые места занимают кандидаты от КПРФ в пяти округах, от «Справедливой России» — в четырех, от ЛДПР — в двух и от «Родины» — в одном округе.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года распределяются 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Особенность нынешних выборов — впервые в голосовании за федеральный парламент приняли участие жители новых регионов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о ходе дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Государственной думы. Явка на дистанционном электронном голосовании составила 90,88%. Всего участие в ДЭГ приняли более четырех миллионов человек, фактически свои голоса отдали 3,65 миллиона граждан.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 сент
- Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму более 90%
- 21 сент
- ФСБ показала кадры задержания жителя Донецка, готовившего теракт на выборах
- 21 сент
- Оснований для отмены итогов нет? Сколько случаев вброса бюллетеней зафиксировано по РФ
- 21 сент
- Памфилова: у «Справедливой России» еще есть шанс преодолеть барьер в 5%
- 21 сент
- Памфилова назвала процент явки россиян на выборы в Госдуму
- 21 сент
- Суды удалили с избирательных участков 15 наблюдателей
- 21 сент
- Более 3000 DDoS-атак: промежуточные итоги голосования
- 21 сент
- Матвиенко: итоги выборов подтвердили невозможность расколоть общество РФ
- 21 сент
- Песков: Киев безуспешно пытался сорвать выборы в РФ
- 21 сент
- Памфилова назвала прошедшие выборы беспрецедентными по уровню внешних угроз
Читайте также
47%
Нашли ошибку?