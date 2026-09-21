Памфилова назвала прошедшие выборы беспрецедентными по уровню внешних угроз

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 46 0

ЦИК объявляет предварительные итоги выборов.

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили в условиях беспрецедентного уровня внешних угроз и различных вызовов. Об этом в ходе брифинга заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, подводя предварительные итоги голосования.

Глава Центризбиркома отметила, что особенно сложная ситуация складывалась в ряде регионов, в том числе приграничных. При этом, по ее словам, все возникавшие угрозы удалось преодолеть.

«Эти выборы беспрецедентные по уровню внешних угроз и степени разного рода вызовов и опасностей, которые мы успешно преодолели», — сказала Памфилова.

По словам Памфиловой, при организации выборов главным приоритетом оставалось обеспечение максимальной безопасности избирателей и участников процесса.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предварительных результатах выборов в Государственную думу. После обработки 95,01% протоколов «Единая Россия» получает 57,83% голосов по федеральному партийному списку. КПРФ набирает 13,81%, ЛДПР — 8,93%, «Новые люди» — 7,97%. «Справедливая Россия» получает 4,96%.

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