День бабушек и дедушек: Что принято делать 28 октября

Россияне ежегодно отмечают День бабушек и дедушек 28 октября. В отличие от Дня пожилых людей, этот праздник не является официальным, тем не менее в этот день многие жители страны спешат поздравить своих близких родственников и поблагодарить их за заботу и внимание.

История праздника

Впервые День бабушек и дедушек стали отмечать на территории Нидерландов десять лет назад. Идея праздника принадлежит Цветочному бюро Голландии, которое предложило каждый год 28 октября оказывать знак внимания своим пожилым родственникам в виде букета цветов.

Инициативу быстро подхватили передовые предприниматели из других стран. Сейчас теплый семейный праздник отмечают в 30 странах, в том числе и в России.

Впрочем, по одной из версий, знаменательный день имеет славянское происхождение. Его связывают с праздником Осенние Деды, который отмечался на Руси осенью, он символизировал связь поколений, а также служил днем поминовения и чествования ушедших из жизни людей.

Так или иначе, спустя десять лет с момента своего возникновения праздник в России прижился, и теперь каждый год в стране можно наблюдать все больше и больше молодых людей, которые стремятся выразить признательность своим бабушкам и дедушкам и в знак уважения подарить родственникам букеты цветов.

Что нужно делать 28 октября

День бабушек и дедушек любят жители разных уголков планеты. Внуки стараются отблагодарить близких людей и в знак внимания дарят им цветы, открытки или подарки, сделанные своими руками.

Праздник рекомендуется проводить в кругу семьи за столом, украшенном разнообразными яствами. Желательно угостить представителей старшего поколения сладким пирогом или специально испечь торт, чтобы выразить им уважение. Почетное место за столом, как правило, отводится бабушкам и дедушкам. Домочадцы начинают заранее готовиться к такому важному мероприятию и нередко организуют для своих родственников сюрпризы в виде небольшого путешествия и прогулки на свежем воздухе.

Те, кто проживает со своими близкими в разных городах, 28 октября обычно их навещают и привозят гостинцы. Внуки одаривают своих бабушек и дедушек теплыми объятиями, улыбками и развлекают веселыми разговорами.

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