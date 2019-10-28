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Антирекорд побит! Как Санкт-Петербург пережил «день жестянщика» — видео

, 20:27 Эфирная новость 76

К резкому похолоданию в конце октября и появлению голода многие водители Северной столицы оказались не готовы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Первый снег и гололед поставили Петербург в пробки. Скользкие дороги, летняя резина, и вот результат: автомобилисты жалуются на заторы и аварии чуть ли не на каждом перекрестке.

Только за утро — около пятисот ДТП. Антирекорд этой осени. Как сообщили в ГИБДД, все аварии без пострадавших.

А вот автомобилям ремонт потребуется, поэтому в страховых компаниях уже начался ажиотаж. Очереди выстроились и к станциям шиномонтажа, ведь синоптики обещают новые заморозки.

Как Петербург пережил «день жестянщика», смотрите в репортаже Александра Сиротина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ветры, ливни и снегопады спровоцировали десятки страшных аварий в России.

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