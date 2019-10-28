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Из жары в холод: ветры, ливни и снегопады спровоцировали десятки страшных аварий в России

, 15:58 Эфирная новость 42

Некоторые водители с юмором называют сегодняшний день ежегодной встречей любителей летней резины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
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Гололед застал врасплох многих. На трассах Северной столицы десятки страшных аварий.

Весь северо-запад России охватила настоящая лихорадка: из жары в холод!

Сильнейшие ветры, ливни и снегопад обрушились на огромную территорию. Во власти стихии оказались Псковская, Ярославская, Тверская, Новгородская области.

Некоторые водители с юмором называют сегодняшний день ежегодной встречей любителей летней резины. Со своими аргументами выступают даже синоптики.

Шокирующие кадры разгула стихии у Александра Сиротина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на северо-запад России обрушились ураганы со снегопадом.

Тема:
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