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  4. Суд обязал Порошенко выплатить 270 тысяч гривен певице Анастасии Приходько

Суд обязал Порошенко выплатить 270 тысяч гривен певице Анастасии Приходько

, 21:49 93

Как утверждала артистка, экс-президент Украины использовал ее образ в предвыборном ролике без ее ведома.

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Выпускница «Фабрики звезд-7» украинская певица Анастасия Приходько отсудила 269 тысяч гривен (это почти 700 тысяч рублей) у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Как сообщает интернет-издание Vesti.ua, суд обязал выплатить артистке деньги за использование ее образа в предвыборном ролике Порошенко. Сама же Приходько согласия на сотрудничество с кандидатом в президенты не давала.

По словам Анастасии, сняться в рекламе ей предложил бывший министр культуры Евгений Нищук, однако для чего будет использоваться ролик, не уточнил. Позже он заявлял, что якобы понятия не имел. Кроме того, на съемки приехал представитель Администрации президента Украины, однако команда Приходько не придала этому значения.

«Мы могли не доводить до суда, мы просили только одного — публичных извинений, что так случилось. Но почему-то мужчины решили, что извиняться перед женщиной не надо. Поэтому сейчас мы находимся в зале Печерского суда», — цитирует издание Анастасию Приходько.

Как ранее писал 5-tv.ru, год назад Анастасия Приходько публично обвинила Петра Порошенко и его партию во лжи и подлости. Певица оставила сцену и ушла в политику, решив поддержать партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко, но вскоре разочаровалась и в ней.

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