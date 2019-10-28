«Топлю за Хабиба»: Кокляев объяснил, почему выбрал для тренировок Дагестан

Знаменитый тяжелоатлет, многократный чемпион и обладатель Кубка России Михаил Кокляев рассказал, почему выбрал Дагестан для тренировок перед предстоящем ему 29 ноября поединком с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Потому что Макгрегор пригласил меня, а я к нему не пошел. Потому что топлю за Хабиба, потому что болею за него, потому что болеть нужно за наших», — объяснил спортсмен.

По словам Кокляева, раньше он уже был в Кизляре и Хунзахе, и его связывает тесная дружба с жителями республики. Михаил собирается встретиться с теми, кто болеет за него в противостоянии с Емельяненко.

Но основная задача в Дагестане — потренироваться и перенять опыт «одного бойца, которому довелось ударить Александра».

«Хочу немножко разнообразить тренировочный процесс, потому что рутина, рутина каждый день тренировки, спарринги. Нужно, чтобы немножко разгрузилась голова. Вот такие планы. Основная задача — потренироваться», — пояснил атлет.

Ранее Михаил Кокляев рассказал 5-tv.ru, как чувствует себя после больницы, куда попал с ОРВИ за полтора месяца до поединка с Александром Емельяненко.