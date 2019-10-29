Конфликт Андрея Разина и Сергея Шнурова набирает обороты. Продюсер «Ласкового мая» уверяет — творчество группировки «Ленинград» опасно для общества! Почему Разин считает, что Шнурову необходима помощь психиатра? И что по этому поводу думает эпатажный музыкант? Узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Он показывает эту наготу, бегает голым по сцене с этим маленьким „писюном“ и показывает женщинам, какой он крутой. Раздеться, показать задницу, показать писю — это ничего интересного не приносит», — говорит Андрей Разин.

Между продюсером «Ласкового мая» и лидером группировки «Ленинград» разгорелся скандал. Поводом стал спор в интернете о том, какой город лучше — Санкт-Петербург или Москва?

«Если посмотреть на карту. Любому человеку Москва напоминает «…». Круглая, размазанная и волосатая. Санкт-Петербург, он же мужского рода, он как «…», поэтому кто кого «…», совершенно не нужно даже думать.

Заявление музыканта возмутило Андрея Разина. На своей странице в соцсети он пообещал заплатить пять миллионов рублей тому, кто изобьет Шнурова.

Но никто не откликнулся на призыв продюсера. Разин признается: его задели слова Шнурова. Ведь Москва для него не просто город на карте. Именно здесь родился сын продюсера Саша, который трагически погиб два года назад. Во время прогулки с девушкой у мальчика внезапно остановилось сердце. Саше Разину было всего 16 лет.

«Это его город. Он жил на Тверской, 6, естественно, в центре учился, в центре Москвы. И он, к сожалению, ушел из жизни, он похоронен на территории Москвы. Поэтому я считаю, что это моего сына Родина», — говорит Разин.

Разин неоднократно заявлял, что борется за нравственность современного общества. Он уверен — творчество коллектива Сергея Шнурова нужно запретить!

«Естественно молодежь идет. Может он кого-нибудь обоссыт. Может он на сцене насрет. Может он опять разденется и заставит всю группу раздеться. Люди идут на то, чтобы посмотреть на шоу, на этого дебила. Но там культуры нет. Если он думает, что Пушкин, от Пушкина там даже молекулы нет», — отмечает продюсер.

Хулиганские тексты с большим количеством нецензурной лексики, выступления в нетрезвом виде, неприличные жесты в прямом эфире — скандальная слава тянется за группировкой «Ленинград» с момента основания. Но, несмотря на это, группа уже более 20 лет не теряет популярности и до сих пор собирает полные залы. В чем феномен такого успеха коллектива?

«„Ленинград» и вообще творчество Шнура — это такой новый русский фольклор… Это музыка, которая рассказывает, вообще, о современном обществе. Да, оно такое. Шнур — это именно тот поэт, тот автор, который полностью олицетворяет современное российское общество. Его плюсы, его минусы», — говорит музыкальный критик Алексей Остудин.

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Продюсер утверждает: у эпатажного исполнителя психическое заболевание, и помочь ему могут лишь специалисты.

«Психушка, только психологическая больница. Причем, я разговаривал с главным врачом… Он говорит — явная шизофрения. Развитая, впавшая в какую-то „патию“. Какую-то вседозволенность».

Разин подал заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь фронтмена «Ленинграда» к уголовной ответственности по статье «Хулиганство.

«И я понимаю, что там есть состав преступления, это хулиганские действия в отношении столицы».

Однако суд Санкт-Петербурга отклонил иск Разина. Вторая сторона конфликта не явилась на заседание.

Представители Сергея Шнурова комментировать ситуацию отказываются. Друг музыканта Стас Барецкий считает, что Разин

просто завидует более успешному Шнурову.

«Что ты сидишь обиженный? Ну возьми, сделай, ну собери ты состав прикольных чуваков каких-нибудь найди, да, девчонок, ну сделай шоу. А что сидеть и говорить гадости про человека, который успешный. Поэтому я говорю Разину, что Шнура не надо трогать, группу „Ленинград“ не надо трогать!» — уверен Барецкий.

Андрей Александрович не сдается. После неудачи в Северной столице, он намерен добиться справедливости в Москве.

«Я обратился в прокуратуру города Москвы», — заявляет Разин.

Пока Андрей Разин пишет жалобы, его оппонент путешествует и наслаждается жизнью — позирует на фоне Эйфелевой башни в

Париже, отдыхает с молодой женой на Мальдивах. За прошедший год музыкант заработал 14 миллионов долларов. Сергей Шнуров стал самым богатым российским артистом, обогнав Филиппа Киркорова и Юрия Антонова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин рассказал об «огромной опасности», которая грозит Юрию Шатунову.