  1. Пятый канал
  4. Пригожин похвастался 51-летней Валерией в красном платье и ботфортах

Пригожин похвастался 51-летней Валерией в красном платье и ботфортах

, 5:45 Видео 55

Продюсер застал звездную супругу врасплох прямо перед выходом на сцену.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @valeriya

Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором похвастался любимой красавицей-женой. Продюсер застал певицу Валерию врасплох прямо перед выходом на сцену. Заметно нервничая из-за предстоящего концерта, поп-дива попросила супруга прекратить снимать ее на камеру. Однако настроенного на веселый лад мужа было уже не остановить.

«Перед выходом на сцену. Пенза. За кулисами в гримерке у Валерии. Ради эксклюзивного репортажа и лайков мешаю готовиться к концерту. Вот она жизнь инстаграмщика!» — подписал пост знаменитость.

Поклонники звездного семейства, прежде всего, обратили внимание на потрясающий наряд Валерии. Для выступления звезда выбрала красное мини-платье из латекса и бесконечно длинные ботфорты в тон. Фанаты осыпали кумира комплиментами с ног до головы. Также многие подписчики похвалили Иосифа Пригожина за искренние романтические чувства к супруге.

«Когда муж не может налюбоваться своей любимой — это здорово!» — заявил в комментариях юзер.

Однако некоторым пользователям соцсети показалось, что Валерия слишком дерзко и холодно отвечала возлюбленному на видео.

«Залюбили вы ее»;

«Звезду словила!»

«Посолит вас и скушает», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин и Валерия сделали романтичную фотографию на прогулке.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.87
-0.13 70.84
-0.28
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Последние новости

6:12
ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии — видео
6:01
«Явная шизофрения!» — Андрей Разин о Сергее Шнурове и об их конфликте
5:50
В России набирает обороты социальное предпринимательство — репортаж
5:45
Пригожин похвастался 51-летней Валерией в красном платье и ботфортах
5:31
Женщина два года накачивала мальчика наркотиками и насиловала его
5:16
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!
Ногу ребенка затянуло в техническое отверстие бассейна в Саратовской области
Мария Порошина показала на одном фото дочерей от Куценко и Древнова

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев