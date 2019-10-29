Пригожин похвастался 51-летней Валерией в красном платье и ботфортах

Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором похвастался любимой красавицей-женой. Продюсер застал певицу Валерию врасплох прямо перед выходом на сцену. Заметно нервничая из-за предстоящего концерта, поп-дива попросила супруга прекратить снимать ее на камеру. Однако настроенного на веселый лад мужа было уже не остановить.

«Перед выходом на сцену. Пенза. За кулисами в гримерке у Валерии. Ради эксклюзивного репортажа и лайков мешаю готовиться к концерту. Вот она жизнь инстаграмщика!» — подписал пост знаменитость.

Поклонники звездного семейства, прежде всего, обратили внимание на потрясающий наряд Валерии. Для выступления звезда выбрала красное мини-платье из латекса и бесконечно длинные ботфорты в тон. Фанаты осыпали кумира комплиментами с ног до головы. Также многие подписчики похвалили Иосифа Пригожина за искренние романтические чувства к супруге.

«Когда муж не может налюбоваться своей любимой — это здорово!» — заявил в комментариях юзер.

Однако некоторым пользователям соцсети показалось, что Валерия слишком дерзко и холодно отвечала возлюбленному на видео.

«Залюбили вы ее»;

«Звезду словила!»

«Посолит вас и скушает», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин и Валерия сделали романтичную фотографию на прогулке.