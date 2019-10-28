«Верите ли вы в сглаз?» Полина Гагарина пожаловалась на слишком частые болезни

Полина Гагарина заподозрила неладное, подхватив простуду второй раз за месяц. Певица даже отменила концерт в Екатеринбурге. В своем Instagram она пожаловалась поклонникам, что с трудом встала с постели для очередных съемок шоу «Голос» после «ударных капельниц».

«Если честно, в этот раз, когда меня буквально прибило к кровати, в голову закрались самые странные вещи. Болеть, да еще и второй раз за месяц — странно, тем более, что в тот раз я серьезно пролечилась и берегла себя, тепло одевалась, зная, что мне предстоит непростая осень. Верите ли вы в сглаз или все это ерунда?» — поинтересовалась у подписчиков Гагарина.

Instagram @gagara1987

Артистку подбодрили коллеги по цеху Наталья Подольская и Иосиф Пригожин, отметив, что она все равно красотка и пожелав держаться. Большинство подписчиков считают ерундой всякие суеверия и советуют Полине не перегружать организм.

«Это вирус, Полина! Похлеще любого сглаза, так что не переживайте из-за ерунды, и будьте здоровы».

«Вашему организму просто требуется отдых. Работает на пределе, вот вам так и сообщает», — пишут они.

Однако некоторые фанаты заподозрили, что в плохом самочувствии Гагариной может быть повинна певица Ольга Кормухина.

«Полина! Может Кормухина вам желает зла из-за песни „Кукушка“?»

«Кормухина колдует»;

«Полиночка, зависть это и есть порча… береги себя» — предостерегают поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советская и российская певица Ольга Кормухина подала в суд иск против Полины Гагариной. Заслуженная артистка России утверждает, что коллега присвоила аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную ею в 2011 году. Предварительное слушание по делу назначено на ноябрь.