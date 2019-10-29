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  4. «Один удар может решить все»: Кокляев в Дагестане готовится к бою с Емельяненко

«Один удар может решить все»: Кокляев в Дагестане готовится к бою с Емельяненко

, 6:47 Эфирная новость 56

Михаил Кокляев в Махачкале встретился с главным экспертом по боям — отцом и тренером Хабиба — Абдулманапом Нурмагомедовым.

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Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail; 5-tv.ru

В Махачкале к сложному поединку сейчас активно готовится русский богатырь — многократный чемпион и обладатель Кубка России Михаил Кокляев. Через месяц ему предстоит встретиться на ринге с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Как уложить его одним ударом, отлично знает один из дагестанских спортсменов. Его опыт и намерен перенять Кокляев.

Михаил Кокляев встретился с главным экспертом по боям — отец и тренер Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов дал несколько ценных советов — нужно работать над точностью ударов, меньше тягать железа и улучшать эластичность мышц.

Так кто же победит Кокляев или Емельяненко? Абдулманап Нурмагомедов говорит точный прогноз никто не даст. Сразятся два тяжеловеса — один удар может решить исход поединка.

Подробности в видеосюжете Мурада Магометова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кокляев объяснил, почему выбрал для тренировок Дагестан.

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