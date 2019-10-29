Украина готова к прямым поставкам газа из России

Возможность сохранения транзита российского газа в ЕС через Украину. Этот вопрос обсуждали на переговорах в Брюсселе. В них участвовали представители России, Евросоюза и Украины.

По итогам трехсторонней встречи глава российского Минэнерго Александр Новак подтвердил позицию России — наша страна обеспечит транзит газа по нормам законодательства ЕС и Украина, в целом, готова возобновить поставки газа напрямую из России с 2020 года.

До недавнего времени Киев сопротивлялся. Теперь переговоры сдвинулись с мертвой точки, но впереди еще много работы. Следующие консультации пройдут в ноябре. Предстоит обсудить объемы поставок газа и вопросы тарифообразования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Меркель обсудили по телефону транзит газа через Украину.