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Украина готова к прямым поставкам газа из России

, 2:30 Эфирная новость 29

Россия видит готовность украинских партнеров к возобновлению прямых поставок российского газа с 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Str; 5-tv.ru

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Возможность сохранения транзита российского газа в ЕС через Украину. Этот вопрос обсуждали на переговорах в Брюсселе. В них участвовали представители России, Евросоюза и Украины.

По итогам трехсторонней встречи глава российского Минэнерго Александр Новак подтвердил позицию России — наша страна обеспечит транзит газа по нормам законодательства ЕС и Украина, в целом, готова возобновить поставки газа напрямую из России с 2020 года.

До недавнего времени Киев сопротивлялся. Теперь переговоры сдвинулись с мертвой точки, но впереди еще много работы. Следующие консультации пройдут в ноябре. Предстоит обсудить объемы поставок газа и вопросы тарифообразования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Меркель обсудили по телефону транзит газа через Украину.

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