«Мазаль тов!»: Анастасия Цветаева прогулялась по Лондону с пятимесячным сыном

Анастасия Цветаева выложила в Instagram кадры из Лондона, куда отправилась вместе с младшим сыном Акивой. В день публикации ему исполнилось пять месяцев. Акива — третий по счету ребенок у актрисы и второй от гражданина Израиля Надава Ольгана. Принадлежность к еврейской семье и стала причиной выбора столь необычного для русского уха имени.

На снимках молодая мама гуляет по столице Великобритании с коляской или с грудничком на руках на фоне осенних пейзажей. И она, и малыш при этом полны радости.

«Мне кажется, он (Акива — Прим.ред.) неплохо провел свой день рождения! Что скажете? Ну, и принимаем поздравления, конечно!» — пошутила Цветаева.

Instagram @nastia_tsvetaeva

Судя по фото, в столице Соединенного Королевства сейчас тепло, солнечно и живописно. Происходящее на фото напоминает сказку, о чем поклонники артистки написали позже в комментариях под постом.

«Поздравляю! Какая же красота, как все гармонично, органично! Я не удержалась от выражения восторга»;

«Малыш неплохо устроился! Поздравляю!»

«Мазаль тов», — отозвались подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анастасия Цветаева удивилась темному цвету кожи сына.