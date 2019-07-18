Фото: актриса Анастасия Цветаева удивлена темному цвету кожи сына

, 18:54 Фото 874

Звезда недоумевает и спрашивает совета у других мам, ждать ли каких изменений в будущем.

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Фото, видео : Instagram @nastia_tsvetaeva

Полтора месяца назад российская актриса Анастасия Цветаева родила третьего ребенка, сообщает 7days.ru.

«У нас родился сын! Чувствуем себя прекрасно! Я счастлива! Все подробности позже», — поделилась в своем Instagram радостная мама.

Instagram @nastia_tsvetaeva

Подписчики обсуждают малыша каждый день. Помимо выбора необычного имени — Акива — в социальных сетях активно рассуждают о цвете кожи ребенка. Как оказалось, он получился темнее обоих родителей, что отмечает и сама Анастасия:

«Акива у нас получился смугленьким. Пока по крайней мере. Он даже смуглее Надава. Нас все спрашивают: «Он загорел?» Надав шутит: «Как у коричневого мужчины и белой женщины мог получится черный ребенок?»

Instagram @nastia_tsvetaeva

Фанаты успокаивают взволнованную маму и делятся собственными жизненными историями.

«Родился брюнет с голубыми глазами, сейчас блондин — с карими»;

«У меня наоборот, я темноволосая и смугловатая, сын был белокурый, розовощекий кудряш. Я с ним на руках выглядела как нянечка из Средней Азии»;

«Мой сын был смугленький как родился, а сейчас ему почти два и он беленький как пломбир».

Сейчас Анастасия Цветаева замужем за бизнесменом Надавом Ольганом. Они живут в Тель-Авиве и вместе воспитывают троих детей — 13-летнего Кузьму от первого брака актрисы, а также шестилетнюю Эстер и новорожденного сына Акива. Надав ушел в декретный отпуск на две недели, чтобы помочь своей супруге с семейными обязанностями, однако продолжает работать на дому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики Анастасии Цветаевой поддерживают ее мужа в декрете.

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