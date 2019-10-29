Три человека скончались при загадочных обстоятельствах в Москве. Тела погибших обнаружили в одной из столичных квартир на улице Бакунинская.

Как стало известно 5-tv.ru, их смерть наступила, предварительно, в результате передозировки наркотиками. Еще одного человека с вечеринки увезли в больницу.

Сообщается, что среди погибших — Сергей С., Евгений Ч., Анастасия Г.

5-tv.ru

5-tv.ru

На месте смертельной вечеринки работают экстренные службы города. Следователи выясняют все детали этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков.