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  4. Три человека скончались после вечеринки в Москве — фото

Три человека скончались после вечеринки в Москве — фото

, 10:10 Эксклюзивное фото 180

По предварительной информации, смерть двух мужчин и одной женщины наступила в результате передозировки наркотиками.

Фото: www.globallookpress.com /ALEXEY BYCHKOV

Три человека скончались при загадочных обстоятельствах в Москве. Тела погибших обнаружили в одной из столичных квартир на улице Бакунинская.

Как стало известно 5-tv.ru, их смерть наступила, предварительно, в результате передозировки наркотиками. Еще одного человека с вечеринки увезли в больницу.

Сообщается, что среди погибших — Сергей С., Евгений Ч., Анастасия Г.

5-tv.ru

5-tv.ru

На месте смертельной вечеринки работают экстренные службы города. Следователи выясняют все детали этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инспектор пожарной безопасности «Магнита» умер от передозировки наркотиков.

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