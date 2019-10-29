Поклонники Лепса отметили красоту его дочери на фото из Дюссельдорфа

Григорий Лепс выложил в Instagram кадр с прогулки по Дюссельдорфу в компании с дочерью от первого брака Ингой Лепсверидзе. Немецкий город известен как крупный культурный центр с богатой архитектурой. Позади отца с дочкой виден красивый канал с еще зелеными газонами и аллеями. Сам певец и его наследница явно довольны отдыхом в теплый осенний день.

Однако артист приехал в Германию не только для отдыха. В европейской стране он проводит тур для своих русскоязычных поклонников.

Instagram @gvleps

35-летняя наследница, очевидно, решила поддержать отца в заграничной поездке. Увидевшие ее впервые поклонники отметили красоту Инги. А самого Лепса сравнили с Киркоровым — король эстрады нередко выходит на публику с детьми.

«Фото — супер! Вы отлично выглядите вместе!»

«Красавчики! Молодцы!»

«Дочь-красотка!»

«Хороший папа! Прям как Филипп Киркоров, он тоже везде гуляет со своими детками», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров поздравил Лепса с открытием пироговой в Москве.