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  4. Видео: Киркоров поздравил Лепса с открытием пироговой в Москве

Видео: Киркоров поздравил Лепса с открытием пироговой в Москве

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Поп-король увез из пекарни друга контейнер с выпечкой, чтобы побаловать детей.

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Фото, видео : Instagram @f.n_fkirkorov

В начале этого года Григорий Лепс заявил, что мечтает запустить бизнес по производству различных солений и молочной продукции. Наверное, открытие пироговой лавочки в столице на улице Мясницкой стало первым шагом к осуществлению предпринимательского плана певца.

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На торжественное событие по случаю запуска хлебопекарного заведения приехал Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады опубликовал в Instagram фото и видео с открытия пироговой своего коллеги по цеху. Там поп-король продегустировал пирожки с различной начинкой. На одном из кадров оба музыканта с удовольствием уплетают за стойкой выпечные изделия.

«Мы хотим сделать Филиппу Бедросовичу какой-нибудь контейнер, чтобы отвез дитям», — сообщил Григорий Лепс.

На мероприятие Филипп Киркоров приехал с огромным букетом для супруги Григория Лепса — Анны. Назвав жену исполнителя «хозяюшкой», гость вручил ей цветы и поздравил с открытием семейного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно о сразу двух операциях Григория Лепса.

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