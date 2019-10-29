«Я река»: Певица Нюша в купальнике опубликовала загадочное фото с отдыха

Нюша часто радует своих поклонников эстетичными фотографиями в Instagram, где ее фолловят почти пять миллионов пользователей. В этот раз девушка опубликовала загадочный снимок в купальнике, где звезда эстрады приняла странную позу, ее волосы при этом красиво развиваются на ветру. На кадрах видно, что Нюша находится в прекрасной форме после рождения дочери.
«Кидай в меня камни, кидай в меня грязь. Я — река» — философски подписала пост певица.
Подписчики начали комментировать пост звезды, восхищаясь ее мыслями и внешним видом.
«Очень впечатляет пост, есть о чем задуматься»;
«Фото шикарное, вы прекрасны»;
«Нюша, вы как всегда выглядите потрясающе, фото просто огонь»;
«Какая вы красивая, фото просто шикарное», — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота опубликовала снимки в леопардовом купальнике.