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  4. «Австралийская Кардашьян» продемонстрировала «аппетитные» ягодицы крупным планом

«Австралийская Кардашьян» продемонстрировала «аппетитные» ягодицы крупным планом

, 11:16 Видео 3 066

Блогер записала пикантное видео, на котором даже не видно ее лица.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

Австралийская блогер, известная в Instagram под ником Holly-Daze Coffey, взволновала представителей противоположного пола новым пикантным видео. Блондинка, заслужившая славу «австралийской Кардашьян», благодаря своим пышным формам, в очередной раз приковала внимание фанатов к своим ягодицам.

Серферша нередко делится в социальных сетях кадрами, на которых демонстрирует фигуру в крошечном бикини, однако на этот раз она решила запечатлеть только свою "пятую точку". На своей странице в Instagram «австралийская Кардашьян» выложила ролик, на котором позирует спиной к камере. В центре объектива — «аппетитные» ягодицы блогера.

Подписчики девушки, число которых приближается к миллиону, удивились такой раскрепощенности, однако не стали скрывать, что любуются на фигуру модели. Австралийская блондинка для многих является эталоном красоты и представляет образец идеального женского тела.

«Какая сексуальная и горячая!»

«О Боже! Как ты прекрасна!»

«Больше таких фоток!»

«Невероятно!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «австралийская Кардашьня» похвасталась пышной грудью.

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