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  4. Дакота показала роскошное нижнее белье и пофилософствовала — фото

Дакота показала роскошное нижнее белье и пофилософствовала — фото

, 20:53 Фото 98

Певица подчеркнула свою двойственность откровенной фотосессией.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota

Рита Дакота опубликовала во всех смыслах откровенный пост в Instagram. Подписчикам она представила кадры с фотосессии, где облачена в черные джинсы и куртку нараспашку. Под спущенной верхней одеждой певица демонстрирует элегантный кружевной бюстгальтер красного цвета.

Необычную комбинацию одежды звезда объяснила видением фотографа Дарьи Булавиной. Последняя, по словам Риты, всегда видела в ней гремучую смесь «пацанского бунтарства» вперемешку с женственной слабостью.

Instagram @ritadakota

«Мне 29 лет, а я так до сих пор и не определилась, кто же я. На какой я стороне. Во мне есть и сильное, и слабое, и темное, и светлое, и счастливое, и несчастное. Я все чаще задумываюсь о том, какая же я на самом деле, и что же на самом деле мне нужно. Чем больше копаюсь, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Экзистенциальный кризис, так вот ты какой», — искренне написала под фото артистка.

Подписчики осыпали Дакоту восторженными комплиментами и поспешили поддержать ее в поисках себя.

«Вы на всех фотографиях невероятно красивая»;

«Рита, вы прекрасная, и не нужно ничего выбирать. Вам удается совмещать это все в себе, и это настоящее мастерство»;

«А зачем нужно точно определять пропорции? Ну смешено сильное/слабое, и отлично. Коктейли — это вообще по-женски! Иногда самокопание не на пользу, лучше просто принять и не искать четких определений», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики поразились молодостью мамы Риты Дакоты.

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