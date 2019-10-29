Рита Дакота опубликовала во всех смыслах откровенный пост в Instagram. Подписчикам она представила кадры с фотосессии, где облачена в черные джинсы и куртку нараспашку. Под спущенной верхней одеждой певица демонстрирует элегантный кружевной бюстгальтер красного цвета.
Необычную комбинацию одежды звезда объяснила видением фотографа Дарьи Булавиной. Последняя, по словам Риты, всегда видела в ней гремучую смесь «пацанского бунтарства» вперемешку с женственной слабостью.
Подписчики осыпали Дакоту восторженными комплиментами и поспешили поддержать ее в поисках себя.
«Вы на всех фотографиях невероятно красивая»;
«Рита, вы прекрасная, и не нужно ничего выбирать. Вам удается совмещать это все в себе, и это настоящее мастерство»;
«А зачем нужно точно определять пропорции? Ну смешено сильное/слабое, и отлично. Коктейли — это вообще по-женски! Иногда самокопание не на пользу, лучше просто принять и не искать четких определений», — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики поразились молодостью мамы Риты Дакоты.