В Кремле прокомментировали расстрел сослуживцев солдатом-срочником

Трагедию в Забайкалье, где солдат-срочник в воинской части расстрелял своих сослуживцев, в Кремле не расценивают как провал реформы армии. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« Вы говорите о частном абсолютно случае и на основе этого делаете выводы о реформе армии. Это совершенно неуместная постановка вопроса» , — сказал он.

Он отметил, что произошла трагедия, которую нужно расследовать, и в армии этим занимаются, однако, по словам Пескова, делать выводы о результатах реформы армии до определения истинных причин случившегося «по меньшей мере непрофессионально».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 25 октября в войсковой части в поселке Горное Забайкальского края солдат-срочник при смене караула расстрелял сослуживцев из табельного оружия. В результате погибли восемь человек, двое ранены. Стрелявший арестован. В Минобороны заявили, что у военнослужащего случился нервный срыв по личным причинам, никак не связанным со службой в армии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.