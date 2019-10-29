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  4. В Кремле прокомментировали расстрел сослуживцев солдатом-срочником

В Кремле прокомментировали расстрел сослуживцев солдатом-срочником

, 15:19 Интервью 16

По словам Дмитрия Пескова, на основании частного случая в Забайкалье нельзя судить о провале реформы армии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Трагедию в Забайкалье, где солдат-срочник в воинской части расстрелял своих сослуживцев, в Кремле не расценивают как провал реформы армии. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы говорите о частном абсолютно случае и на основе этого делаете выводы о реформе армии. Это совершенно неуместная постановка вопроса», — сказал он.

Он отметил, что произошла трагедия, которую нужно расследовать, и в армии этим занимаются, однако, по словам Пескова, делать выводы о результатах реформы армии до определения истинных причин случившегося «по меньшей мере непрофессионально».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 25 октября в войсковой части в поселке Горное Забайкальского края солдат-срочник при смене караула расстрелял сослуживцев из табельного оружия. В результате погибли восемь человек, двое ранены. Стрелявший арестован. В Минобороны заявили, что у военнослужащего случился нервный срыв по личным причинам, никак не связанным со службой в армии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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