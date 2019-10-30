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На взрослое кино без паспорта теперь не пустят — репортаж

, 0:16 Эфирная новость 23

Кассиры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов теперь имеют право потребовать документ, подтверждающий совершеннолетие.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

С этого дня при покупке билета в кино кассир имеет права потребовать паспорт. Во всяком случае, на фильмы с пометкой «18+». Это закреплено законодательно. Если есть сомнения в возрасте зрителя, без документа не пустят. Такое же правило действует теперь и в библиотеках, и в книжных магазинах.

Родители подростков спорят: повысит ли новый закон интерес детей к «запрещенной литературе» или же — отобьет напрочь? Озадачены и владельцы кинотеатров, они ждут финансовых потерь.

«Мы потеряем какую-то категорию зрителей. Если раньше просто, если ты с родителями, можно было посетить этот сеанс, то сейчас нельзя, это противозаконно, и кинотеатры будут подвержены штрафным санкциям», — пояснила директор кинотеатра Елена Дробина.

Кто и как будет это все контролировать, выяснил Максим Облендер, подробности смотрите в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские депутаты хотят запретить детям младше 14 лет посещать квесты.

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