Пропавшая миллионерша найдена зацементированной в собственном холодильнике

Пропавшую 18 октября тайскую миллионершу Вонни Джирахароенинг нашли мертвой в ее собственном холодильнике в частном доме в городе Чангмайв Таиланде. Как сообщает DailyMail, полицию вызвали соседи, которые почувствовали подозрительный запах. Тело 58-летней женщины было засыпано цементом, руки и ноги связаны. По предварительному заключению судмедэкспертов, предпринимательница была мертва около двух недель.

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В ходе расследования выяснилось, что пропали автомобиль BMW и мобильный телефон жертвы, а также банковские карты и записи с камер наблюдения. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, который снимал деньги с банковских счетов уже после смерти женщины — его зафиксировали видеокамеры у банкоматов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обнаружении в Испании в холодильнике расчлененного тела 22-летней девушки из России.