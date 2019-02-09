Останки бывшей россиянки обнаружены в Испании в холодильнике у сожителя

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Предполагаемый убийца, с которым Дарья прожила около двух лет, хранил тело в морозильной камере полтора года.

Фото, видео: Twitter @policia, www.globallookpress.com

Расчлененное тело 22-летней девушки российского происхождения обнаружила полиция испанского города Алькала-де-Энарес в морозильной камере в квартире ее бывшего бойфренда. 42-летний Мануэль Морено, на плече которого выбита татуировка с ее именем — Дарья, арестован по подозрению в убийстве.

Elpais.com

Как сообщает газета El Pais, по свидетельству соседей, пара проживала вместе около двух лет, в октябре 2017 года девушка исчезла. Дарья родилась в России, но потом ее удочерила испанская семья. Отношения с приемными родителями у девушки были не очень хорошие, поэтому они не сразу стали ее разыскивать.

Сейчас Мануэль Марено, который работал официантом в баре, находится в местной тюрьме и, как сообщается, отказывается давать показания. Поэтому, что именно произошло с Дарьей пока не ясно.

Ранее Пятый канал рассказывал историю об американце, который хранил в холодильнике останки бывшей возлюбленной и жил в ее доме с другой женщиной.

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